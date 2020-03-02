В ООН выделили на борьбу с коронавирусом $15 млн

ООН, 2 марта. /ТАСС/. Заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Марк Лоукок санкционировал выделение $15 млн из фонда чрезвычайной помощи на меры по борьбе с распространением коронавируса. Об этом в понедельник сообщил на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

"Эти средства передаются Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Детскому фонду ООН (ЮНИСЕФ) на меры по контролю за распространением вируса, на расследование случаев заражения и на финансирование деятельности национальных лабораторий, - отметил он. - Как подчеркнул замгенсека ООН по гуманитарным вопросам, необходимо предпринимать незамедлительные действия по выявлению случаев заражения, по организации карантинных мероприятий, по оказанию помощи пациентам и по отслеживанию контактов лиц, у которых выявлен коронавирус для того, чтобы прекратить его распространение и спасти жизни людей".

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами Китая больше всего заразившихся в Южной Корее и Италии. Всего же случаи заражения были выявлены в 72 странах, включая Россию. В Китае, на который, по оценкам ВОЗ, приходится основная масса заболевших, зафиксировано 2,9 тыс. летальных исходов, выздоровели 44,4 тыс. человек, число случаев заражения превысило 80 тыс.