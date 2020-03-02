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Распространение коронавируса нового типа

СМИ: в Канаде число заразившихся новым коронавирусом возросло до 27 человек

Часть заболевших прибыли из Китая, Ирана и Египта

ОТТАВА, 2 марта. /ТАСС/. Еще трое жителей провинции Онтарио заразились коронавирусом, и эти случаи увеличили число заболевших в Канаде до 27 человек. Об этом в понедельник сообщил телеканал CBC со ссылкой на источник в Минздраве региона.

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Более подробная информация по новым случаям ожидается в течение дня от официальных представителей ведомства. В общей сложности в Онтарио заболели уже 18 человек, восемь случаев отмечены в Британской Колумбии и один - в Квебеке.

Часть заболевших прибыли в Канаду из Китая, Ирана и Египта. В нескольких случаях заразились родственники вернувшихся. Четверо заболевших уже полностью вылечились. О летальных исходах не сообщалось.

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КанадаРаспространение коронавируса нового типа
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