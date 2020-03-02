СБ ООН не планирует обсуждать ситуацию с распространением коронавируса

ООН, 2 марта. /ТАСС/. Совет Безопасности ООН не планирует проводить встречу для обсуждения ситуации с распространением коронавируса. Об этом заявил в понедельник постпред Китая при ООН Чжан Цзюнь на пресс-конференции по случаю начала председательства в Совете Безопасности в марте.

"Хотя мы внимательно следим за ситуацией, нет необходимости паниковать. Ясно, что Совет Безопасности в первую очередь занимается геополитическими вопросами, так что вопросы здравоохранения не входят в наш мандат, - сказал дипломат, отвечая на соответствующий вопрос. - Мы будем внимательно следить за ситуацией, но на данный момент нет планов по проведению такой встречи".

"У нас очень открытый подход в сотрудничестве с другими странами. Как вы могли заметить, количество заболеваний в Китае постепенно снижается, и мы готовы делиться нашим опытом и информацией по борьбе с эпидемией с другими странами. Мы надеемся, что сможем этим им помочь", - сказал он.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами Китая больше всего заразившихся в Южной Корее и Италии. Всего же случаи заражения были выявлены в более чем 70 странах, включая Россию. В Китае, на который, по оценкам ВОЗ, приходится основная масса заболевших, зафиксировано 2,9 тыс. летальных исходов, выздоровели 44,4 тыс. человек, число случаев заражения превысило 80 тыс.