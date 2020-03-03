Госдеп сообщил о сокращении числа сотрудников китайских СМИ в США

ВАШИНГТОН, 3 марта. /ТАСС/. Четыре работающие в США китайских СМИ сократят общее число работающих на них граждан КНР со 160 человек до 100 человек. Об этом сообщил в понедельник представитель Госдепартамента высокого ранга на брифинге для журналистов.

"Сегодняшнее решение ограничит число китайских граждан, которые могут работать в этих организациях в США. В этих организациях в настоящее время работают около 160 граждан КНР. Ограничение доведет это число до 100. Граждане КНР, работающие на другие СМИ в США, не подпадут под эти ограничения", - отметил дипломат.

Он уточнил заявления госсекретаря Майкла Помпео и представителей администрации высокого ранга, указав, что речь идет не о пяти, а о четырех организациях. Ранее говорилось об ограничениях в отношении пяти крупнейших государственных СМИ Китая - агентстве "Синьхуа", телеканале CGTN, Международном радио Китая, газете "Чжунго жибао" и компании Hai Tian Development USA, которая занимается распространением в США газеты "Жэньминь жибао". 18 февраля США уже ужесточали для них правила осуществления деятельности на американской территории.

Представитель внешнеполитического ведомства высокого ранга отметил, что "на данный момент не было принято каких-либо действий в отношении Hai Tian", хотя один раз говорил о пяти организациях. В связи с этим, продолжил он, с 13 марта на "Синьхуа" не смогут работать в США более 59 граждан Китая, CGTN - 30, "Чжунго жибао" (China Daily) - девять. Данных по Международному радио Китая дипломат не привел.

По словам представителя Госдепартамента, китайские СМИ должны до 6 марта уведомить американские власти о том, кто из граждан КНР больше не будет на них работать. При этом, подчеркнул он, речь не идет о депортации. "Эти люди не смогут работать в качестве сотрудников [вышеперечисленных СМИ в США] с 13 марта", - сказал дипломат, добавив, что эти СМИ могут нанимать на работу американцев без ограничений.

Представитель Госдепартамента также подчеркнул, что в понедельник США уведомили китайское правительство о своем решении, но "реакции от него на данный момент не последовало".

Никаких связей с коронавирусом

При этом он отметил, что решение вашингтонской администрации никак не связано со вспышкой нового коронавируса. "Оно является результатом давнего процесса выработки политического решения, не связанного непосредственно с коронавирусом. Я хотел бы отметить, что, как сказал госсекретарь [Майкл Помпео], коронавирус очень четко подчеркивает необходимость независимой прессы", - добавил дипломат.

Он рассказал, что США с 2015 года по 2019 год выдали более 11 тыс. виз категории I для работы на территории страны сотрудникам иностранных СМИ, а также их ближайшим родственникам. "Только в 2019 году мы выдали 425 виз категории I гражданам КНР. Между тем, общее число американских журналистов, работающих в Китае на американские или другие иностранные СМИ, составляет всего около ста человек", - рассказал представитель внешнеполитического ведомства.

Ранее правительство Китая приняло решение аннулировать аккредитацию трех корреспондентов The Wall Street Journal в Пекине из-за публикации газетой статьи под заголовком "Китай - настоящий больной Азии". Позднее The Wall Street Journal сообщила, что журналистам предписано покинуть страну в течение пяти дней.