20 вопросов президенту: Путин об армии и гонке вооружений
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

У Константиновской батареи в Севастополе появится собственный причал

Субсидию на эту цель выделит "Русское географическое общество"

СЕВАСТОПОЛЬ, 3 марта. /ТАСС/. Собственный причал появится к 2023 году у Константиновской батареи XIX века, которая является одним из символов Севастополя, сообщили ТАСС в городском департаменте финансов.

В Севастополе в разные районы города зачастую добираются по морю, так как дорога по морю занимает меньше времени, чем по суше. При этом инфраструктура для морских перевозок сильно изношена. Популярная у туристов Константиновская батарея находится на самом краю Севастопольской бухты, у выхода в открытое море, но катер ходит туда только в курортный сезон.

"Всероссийской общественной организации "Русское географическое общество" предоставляется субсидия на финансовое обеспечение затрат по текущему содержанию здания батареи и прилегающей территории. <…> В том числе обустройство места посадки-высадки пассажиров к необорудованному побережью прилегающей территории, устройство системы видеонаблюдения, зоны ожидания пассажиров, прибывших морским транспортом, системы доступа на территорию, выполнения требований транспортной безопасности в части причала, устройство автостоянки, установка скамеек, облагораживание технических зон прилегающей территории", - говорится в официальном ответе департамента.

Уточняется, что также предусмотрено финансирование услуг по техническому обслуживанию внутренних и наружных инженерных систем на прилегающей к памятнику территории, систем пожарной безопасности, по уходу за зелеными насаждениями, охране и уборке объекта. Заложены расходы на косметический ремонт батареи и сопутствующих строений, устройство освещения и другие.

Отмечается, что субсидия предоставляется на сохранение памятника культурного наследия за счет средств бюджета Севастополя. Размер субсидии на 2020-2022 годы составляет по 18 млн рублей в год за счет средств бюджета города.

Константиновская батарея - это двухъярусная каменная батарея, выполненная в форме подковы на мысе у входа в Севастопольскую бухту. Была построена в 1840 году для усиления обороны Севастополя и порта, она заменила собой земляную батарею, заложенную одним из основателей Севастополя, полководцем Александром Суворовым, в 1778 году. С марта 2014 года Константиновская батарея передана РГО, которое начало проводить реконструкцию исторического объекта, долгое время находящегося в запустении. Открылась для туристов в ноябре 2017 года.

Теги
РоссияКрым
Реклама на ТАСС
75-летие Победы
В Улан-Удэ установят памятники четырем Героям Советского Союза к 75-летию Победы
Торжественное открытие состоится 6 мая
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС