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Исследование: путешествия на поезде по России дороже всего обходятся в августе

Как отмечает OneTwoTrip, минимальные цены наблюдались в декабре
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© Артем Геодакян/ТАСС

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Путешествие по России на поезде дороже всего обойдется в августе, а дешевле всего - в декабре, говорится в подготовленном для ТАСС исследовании сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip.

Сервис проанализировал, как в 2019 году менялись цены на железнодорожные билеты по десяти наиболее популярным внутренним направлениям - Москва, Санкт-Петербург, Краснодар, Нижний Новгород, Екатеринбург, Казань, Адлер, Сочи, Тюмень и Новосибирск. "Оказалось, что дороже всего путешествовать по России по железной дороге в августе. А тем, кто хочет сэкономить, стоит планировать поездки в декабре", - отмечается в исследовании.

Так, в августе максимальные цены зафиксированы по семи направлениям: Москва (рост на 37% по сравнению с минимальной ценой), Санкт-Петербург (рост на 35%), Нижний Новгород (рост на 28%), Казань (рост на 55%), Сочи (рост на 69%), Тюмень (рост на 52%), Новосибирск (рост на 55%). Но есть и исключения: самые высокие цены в Краснодар (рост на 71%), Екатеринбург (рост на 54%) и Адлер (рост на 95%) были зафиксированы в июле, а не августе.

Что касается минимальных цен, то в декабре они наблюдались по половине исследованных направлений: Адлер, куда цены упали на 95% по сравнению с пиковым сезоном, Сочи со снижением цен на 69%, Новосибирск и минус 55% к самой высокой цене, Тюмень (цена ниже на 52%) и Екатеринбург (цена ниже на 54%). Самые дешевые билеты в Москву в прошлом году можно было купить в феврале, когда стоимость была ниже на 37% по сравнению с высоким сезоном. В Казань также дешевле всего можно было уехать в феврале (снижение цены на 55%). В Нижний Новгород минимальная цена (минус 28%) зафиксирована также в феврале, однако по этому направлению в среднем в течение года цены колеблются в пределах 15%. Дешевле всего отправиться на поезде в Питер можно было в марте (экономия до 35%). Также в марте продавались по минимальной цене билеты в Краснодар - дешевле на 71%, чем в высокий сезон.

"Конец зимы и начало весны традиционно считаются низким туристическим сезоном: в это время отпуска берут единицы путешественников. Соответственно, можно использовать это время для поездок по стране: на юге погода уже достаточно теплая, а в других городах в это время стоит осматривать достопримечательности и ходить по музеям. Кстати, чтобы сэкономить еще больше, мы рекомендуем покупать билеты на поезд после старта продаж, то есть в среднем за 90 дней до отправления: в РЖД принято динамическое ценообразование, и ко времени поездки стоимость может вырасти", - прокомментировал директор по маркетингу OneTwoTrip Алексей Теплов.

 

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