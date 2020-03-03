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Госпитализированный на Кубани кандидат в президенты Абхазии Бжания вышел из комы

Сейчас Бжания находится в неврологическом отделении больницы

КРАСНОДАР, 3 марта. /ТАСС/. Состояние здоровья кандидата в президенты Абхазии Аслана Бжании, доставленного накануне в больницу в Краснодаре и помещенного в реанимацию, улучшилось, он вышел из комы, сообщил ТАСС депутат абхазского парламента Батал Табагуа.

Бжанию доставили санавиацией в Краснодарскую краевую больницу № 1 из Сочи 2 марта. В Краснодаре его поместили в реанимацию, состояние оценивали как стабильно тяжелое. Как сообщили в предвыборном штабе Бжании, ему стало плохо во время возвращения из Москвы в Сухум при подъезде к госгранице по реке Псоу.

"Он пришел в себя [вышел из комы], сейчас проходит консилиум врачей ", - сказал Табагуа, уточнив, что Бжания находится в неврологическом отделении больницы.

Помощник Бжании Ренат Карчаа сообщил ТАСС, что "совершенно очевидно наблюдается положительная динамика". "Он [Бжания] вышел из медикаментозной комы, реагирует адекватно на вопросы, но отвечает пока кивками головы. Моторика, то есть руки, ноги двигаются, в этом плане все нормально. По сравнению со вчерашним днем существенный позитивный сдвиг наступил", - сказал он. При этом Карчаа отметил, что не может раскрыть диагноз, ссылаясь на то, что "это пока закрытая информация".

Бжания одним из первых заявлял в 2019 году о своем участии в президентских выборах, назначенных на июль, однако в апреле 2019 года в тяжелом состоянии был госпитализирован в московскую клинику. Родственники и друзья политика утверждали, что Бжанию отравили, спикер парламента Валерий Кварчия во время митингов оппозиции в мае с требованием перенести президентские выборы исключил возможность отравления.

Сам Бжания заявил журналистам в Москве на прошлой неделе, что это была не попытка отравления, а покушение на убийство. Он подчеркнул, что выжил прежде всего благодаря российским врачам, потом к процессу лечения подключились немецкие специалисты.

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