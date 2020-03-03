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Распространение коронавируса нового типа

СМИ: в Хорватии выявлен девятый случай заражения новым коронавирусом

Речь идет о водителе грузовика, который часто доставлял товары в Италию

ТАСС, 3 марта. Число подтвержденных в Хорватии случаев инфицирования коронавирусом нового вида возросло до девяти. Об этом во вторник сообщила национальная газета Jutarnji list.

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По данным издания, речь идет о водителе грузовика, который часто доставлял товары в Италию. Отмечается, что он проживает в городе Вараждин на северо-западе Хорватии.

25 февраля премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович подтвердил, что в стране зафиксирован первый случай заболевания, вызванного новым коронавирусом. По состоянию на 2 марта, в Хорватии было выявлено восемь случаев заражения новым коронавирусом - три в Загребе и пять в Риеке. Пациенты находятся в изолированных боксах инфекционных клиник, им оказывается необходимое лечение.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами Китая больше всего заразившихся в Южной Корее и Италии. Всего же случаи заражения были выявлены в более чем 70 странах, включая Россию. В Китае, на который, по оценкам ВОЗ, приходится основная масса заболевших, зафиксировано более 2,9 тыс. летальных исходов, выздоровели 47,2 тыс. человек, число случаев заражения превысило 80 тыс.

Теги
ХорватияРаспространение коронавируса нового типа
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