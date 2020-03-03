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Четверо японских студентов отправились в велотур в арктический район Якутии

Путешественники намерены добраться до Верхоянска

ЯКУТСК, 3 марта. /ТАСС/. Группа из четырех японских студентов отправилась на велосипедах в Верхоянский район Якутии. Об этом сообщил во вторник ТАСС первый заместитель министра по внешним связям и делам народов Якутии Владимир Васильев.

В феврале 2018 года студенты из университета Киото уже приезжали в Якутию и планировали добраться до Оймякона, однако их путешествие на велосипедах пришлось прервать из-за обморожения, которое получил один из членов группы. Сами путешественники потом признали, что недооценили погоду и не учли 40-градусные морозы. В этот раз студенты намерены добраться до Верхоянска.

"Я им достаточно подробно изложил особенности нашего климата, и какие проблемы могут возникнуть в пути, но они достаточно уверены в своих силах и сказали, что отменять ничего не будут", - сказал Васильев.

Он отметил, что группа выехала из Нижнего Бестяха 29 февраля. 3 марта студенты добрались до Чурапчинского района и должны направиться в село Ытык-Кюель Таттинского района. "Как они сообщают, никаких проблем не встретили, дорога хорошая, велосипеды в исправном состоянии. Ведем мониторинг их движения ежедневно. В ближайшее время предупредим, скорее всего, администрацию Томпонского и Верхоянского районов, чтобы были готовы их встретить", - добавил Васильев. Якутские власти уже известили генеральное консульство Японии в Хабаровске и сотрудников региональной службы спасения о путешественниках.

Группа намерена добраться до Верхоянска, затем двое из членов команды планируют вернуться домой, а двое оставшихся - поехать от Верхоянска до поселка Нижнеянск Усть-Янского района. "Сколько времени это [путешествие] займет точно сказать сложно, зависит от того, как они будут проходить дистанцию. Беспокойство наше возрастет после Хандыги (поселок в Томпонском районе). От Хандыги до Тополиного (село в том же районе) достаточно далеко, дорога идет по горам. От Тополиного до Верхоянска расстояние очень серьезное, и поселков практически нет. Рассчитываем, что они выйдут на связь из Верхоянска и скажут, что все хорошо", - сказал Васильев.

По данным якутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, на 3 марта в Верхоянском районе зафиксирована температура 28 градусов ниже нуля, в Чурапчинском районе, по данным ЕДДС, - минус 14 градусов.

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ЯпонияРоссияЯкутияДальний Восток
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