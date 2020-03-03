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СК предлагает сохранять арест имущества обвиняемых до рассмотрения исков

По мнению Александра Бастрыкина, это необходимо для более эффективной защиты прав потерпевших на возмещение ущерба

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Следственный комитет России предлагает скорректировать норму УПК, позволив сохранять арест имущества обвиняемых до рассмотрения гражданского иска о возмещении вреда. Об этом заявил председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин на расширенном заседании коллегии ведомства по итогам работы за 2019 год и задачам на 2020 год.

"Для более эффективной защиты прав потерпевших на возмещение ущерба, причиненного преступлением, с нашей точки зрения необходимо скорректировать ст. 115 УПК РФ, - сказал Бастрыкин. - Мы полагаем, что в ней надо закрепить возможность сохранять арест в тех случаях, когда требования потерпевшего признаны (судом) обоснованными, но вопрос о размере передан на рассмотрение в порядке гражданского судопроизводства".

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