СК предлагает сохранять арест имущества обвиняемых до рассмотрения исков

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Следственный комитет России предлагает скорректировать норму УПК, позволив сохранять арест имущества обвиняемых до рассмотрения гражданского иска о возмещении вреда. Об этом заявил председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин на расширенном заседании коллегии ведомства по итогам работы за 2019 год и задачам на 2020 год.

"Для более эффективной защиты прав потерпевших на возмещение ущерба, причиненного преступлением, с нашей точки зрения необходимо скорректировать ст. 115 УПК РФ, - сказал Бастрыкин. - Мы полагаем, что в ней надо закрепить возможность сохранять арест в тех случаях, когда требования потерпевшего признаны (судом) обоснованными, но вопрос о размере передан на рассмотрение в порядке гражданского судопроизводства".