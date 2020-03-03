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Госдума ввела бесплатное образование для россиян в школах при посольствах России

Закон должен вступить в силу с 1 августа 2020 года

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Госдума на заседании во вторник приняла в третьем - окончательном - чтении правительственный законопроект, позволяющий всем российским детям бесплатно учиться в школах при посольствах РФ за рубежом.

Действующее законодательство предусматривает получение общего образования в заграншколах "на общедоступной и бесплатной основе" для детей работников МИД России, торговых представительств РФ и военных представительств Минобороны России. Инициативой предлагается распространить данную норму на остальных граждан РФ, обучающихся в соответствующих образовательных учреждениях.

"Переход к обучению на бесплатной основе... в заграншколах МИД России соответствует целям и задачам Концепции государственной поддержки и продвижения русского языка за рубежом, утвержденной президентом РФ от 3 ноября 2015 года... а также позволит уравнять российских соотечественников, проживающих за рубежом, с гражданами РФ в конституционных правах на получение бесплатного образования", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Как ранее отмечал первый замглавы Минпросвещения Павел Зенькович, приоритет при наборе в школы будет отдаваться российским гражданам. По его словам, речь идет в том числе о детях сотрудников зарубежных представительств крупных российских компаний.

Закон должен вступить в силу с 1 августа 2020 года.

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Россия
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