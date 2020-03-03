В Великобритании выпустили монету в честь Джеймса Бонда

ЛОНДОН, 3 марта. /ТАСС/. Королевский монетный двор Великобритании выпустил в продажу семикилограммовую золотую монету в преддверии выхода нового фильма про Джеймса Бонда. Об этом сообщил телеканал Sky News.

На монете стоимостью $9 тыс. (£7 тыс.) изображен автомобиль агента Aston Martin DB5 с номерным знаком BMT 216A и его пистолет. Денежный знак диаметром 185 мм является "самой крупной монетой за более чем тысячелетнюю историю британского монетного двора", указывает телеканал.

"Когда у меня появилась возможность сделать монету про Бонда, я приняла этот вызов. Это невероятная честь для меня, и я считаю, что это мой самый успешный проект", - заявила дизайнер Лаура Клэнси. Поклонники приключений Бонда также смогут приобрести более "бюджетную" двухкилограммовую золотую монету стоимостью $2,6 тыс. (£2 тыс.).