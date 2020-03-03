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В Великобритании выпустили монету в честь Джеймса Бонда

По данным СМИ, семикилограммовый экземпляр является крупнейшим за всю историю британского монетного двора

ЛОНДОН, 3 марта. /ТАСС/. Королевский монетный двор Великобритании выпустил в продажу семикилограммовую золотую монету в преддверии выхода нового фильма про Джеймса Бонда. Об этом сообщил телеканал Sky News.

На монете стоимостью $9 тыс. (£7 тыс.) изображен автомобиль агента Aston Martin DB5 с номерным знаком BMT 216A и его пистолет. Денежный знак диаметром 185 мм является "самой крупной монетой за более чем тысячелетнюю историю британского монетного двора", указывает телеканал.

"Когда у меня появилась возможность сделать монету про Бонда, я приняла этот вызов. Это невероятная честь для меня, и я считаю, что это мой самый успешный проект", - заявила дизайнер Лаура Клэнси. Поклонники приключений Бонда также смогут приобрести более "бюджетную" двухкилограммовую золотую монету стоимостью $2,6 тыс. (£2 тыс.).

Фильм "Не время умирать" (No Time to Die), который выйдет на экраны в Великобритании 2 апреля, будет последним фильмом бондианы для 52-летнего актера Дэниела Крейга, снявшегося уже в пяти картинах о знаменитом агенте британской секретной разведывательной службы МИ6. Англичанин побил рекорд Роджера Мура (1927-2017) в качестве актера, дольше всего воплощавшего на экране образ супершпиона секретной службы. Кто станет следующим Бондом, до сих пор не известно. В России премьера 25-й по счету ленты про спецагента запланирована на 10 апреля.

Первый фильм о приключениях агента 007 под названием "Доктор Ноу" (Dr. No) вышел на экраны в 1962 году. Последняя на данный момент серия бондианы "007: СПЕКТР" (Spectre) режиссера Сэма Мендеса заработала в мировом прокате более $880 млн. Общие кассовые сборы киносерии превышают $10 млрд.

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