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Распространение коронавируса нового типа

В Марселе зафиксирован первый случай заражения коронавирусом

Еще один случай инфицирования выявлен во вторник в департаменте Гар на юге Франции

ПАРИЖ, 3 марта. /ТАСС/. Врачи диагностировали первый случай заражения коронавирусом в городе Марсель на юге Франции. Об этом во вторник сообщило Агентство здравоохранения региона Прованс - Альпы - Лазурный Берег.

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"В настоящий момент пациент, у которого диагностирован коронавирус, находится в университетском госпитале Марселя", - указали в ведомстве. Отмечается, что "региональное агентство здравоохранения сразу же создало кризисный центр для выявления контактировавших с зараженным".

Еще один случай инфицирования выявлен во вторник в департаменте Гар, также расположенном на юге Франции. "Пациент проходит лечение в больнице города Ним", - отметили в Агентстве здравоохранения региона Окситания. По словам медиков, состояние заразившегося не вызывает опасений.

2 марта местные власти сообщили, что число случаев заражения коронавирусом во Франции достигло 191.

Теги
ФранцияРаспространение коронавируса нового типа
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