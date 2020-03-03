Клишас выступил против идеи Жириновского ввести смертную казнь за фейки о коронавирусе

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас выступил категорически против предложения лидера ЛДПР Владимира Жириновского временно ввести смертную казнь за распространение фальшивой информации о коронавирусе.

"Тема отмены моратория на смертную казнь периодически обсуждается в обществе после каких-либо потрясений, как правило, резонансных преступлений. Безусловно, нельзя игнорировать чувства граждан, вместе с тем для возвращения смертной казни нет правовых оснований. Я в очередной раз выступаю категорически против возвращения смертной казни в современные правовые реалии", - сказал Клишас журналистам.

Он напомнил, что о невозможности возвращения смертной казни неоднократно высказывался Конституционный суд РФ.

При этом сенатор обратил внимание, что фальшивая информация о коронавирусе может быть признана недостоверной общественно значимой информацией, распространяемой под видом достоверных сообщений и создающей угрозу для безопасности. "Менее года назад мы создали механизм для борьбы с такими фальшивыми новостями, который позволяет пресекать их распространение, а также привлекать к ответственности виновных. Призываю в первую очередь пользоваться доступными и адекватными механизмами воздействия", - сказал Клишас.

Ранее стало известно, что сотрудники Group-IB начали расследование вброса фейковых новостей о якобы масштабном заражении москвичей коронавирусом. В компании отметили, что с помощью технологий графового анализа данных был выявлен факт искусственного распространения голосового сообщения. Информационная атака распространяется через ботов в "ВКонтакте", а также через вбросы в различные группы в мессенджерах.

О вирусе

Ранее в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом сообщили, что завозной из Италии случай заболевания новой коронавирусной инфекцией COVID-2019 2 марта подтвердился у гражданина России. Заболевание протекает в легкой форме. Как пояснили в штабе, молодой человек заболел 21 февраля, находясь на отдыхе в Италии. Он вернулся в Россию 23 февраля, а 27 числа обратился в поликлинику с симптомами ОРВИ, после чего был госпитализирован. Результаты лабораторного обследования выявили коронавирус.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами Китая больше всего заразившихся в Южной Корее и Италии. Всего же случаи заражения были выявлены в более чем 70 странах, включая Россию.

В Китае, на который приходится основная масса заболевших, зафиксировано более 2,9 тыс. летальных исходов, выздоровели 47,2 тыс. человек, число случаев заражения превысило 80 тыс. По данным ВОЗ, за пределами КНР число заболевших приближается к 9 тыс., более 120 человек умерли.