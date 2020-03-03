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Распространение коронавируса нового типа

В Гибралтаре зафиксирован первый случай заражения новым коронавирусом

Болезнь протекает легко, пациент идет на поправку

ТАСС, 3 марта. Первый случай заражения коронавирусом нового типа выявлен в Гибралтаре - заморской территории Великобритании на Пиренейском полуострове, оспариваемой Мадридом. Об этом говорится в сообщении правительства Гибралтара, опубликованном во вторник на его сайте.

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Инфицированный, а также лицо, находившееся с ним в тесном контакте, как подчеркивается в документе, недавно вернулись из северной Италии. Они следовали через аэропорт испанского города Малаги. В настоящее время они находятся в изоляции.

Отмечается, что болезнь протекает легко, пациент идет на поправку. Никаких симптомов заболевания у партнера заразившегося выявлено не было.

Теги
ВеликобританияРаспространение коронавируса нового типа
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