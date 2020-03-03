Протестующие против застройки "Каменного бора" жители Петрозаводска не пустили технику

ПЕТРОЗАВОДСК, 3 марта. /ТАСС/. Полиция начала проверку из-за действий активистов, которые во вторник не пустили технику на строительную площадку в лесу "Каменный бор" в Петрозаводске, где должно начаться строительство детского сада. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МВД по Карелии.

"Полиция проводит проверку по факту инцидента, произошедшего при ведении строительных работ в местечке "Каменный бор". Выясняется, насколько законно в конкретном месте проводились строительные работы", - сказала собеседница агентства.

Новый детский сад на 280 мест возводят в рамках федеральной целевой программы развития Карелии до 2020 года. Он должен появиться на окруженном лесом участке на территории Ключевского карьера, который местные жители использовали для прогулок, хотя официально участок не считается парком. Перед началом работ подрядчик вырубил 800 деревьев, что вызвало недовольство у активистов. При этом местные власти уверяют, что в этом жилом районе необходим новый детский сад, а сам проект получил положительное заключение госэкпертизы. Однако инициативная группа защитников "Каменного бора" считает, что участок для строительства детского сада выбран неудачно, поскольку рядом находится железная дорога, где часто проходят поезда.

В этом бору велась еще одна стройка - мототрассы, площадку под которую также зачистили от деревьев. После возмущения со стороны горожан в ситуацию вмешались власти республики, в чьей собственности находится земельный участок. Как рассказал журналистам министр имущественных и земельных отношений Карелии Сергей Щебекин, землю выдавали в аренду для строительство физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК). После переговоров с властями застройщик отказался от своих планов и вернула участок. Восстановление леса на этом участке городские власти намерены начать в мае 2020 года.