Лавров вручил живущим в Финляндии блокадникам медали в честь 75-летия Победы

ХЕЛЬСИНКИ, 3 марта. /ТАСС/. Глава МИД РФ Сергей Лавров вручил приуроченные к 75-летию Победы медали жителям блокадного Ленинграда, в настоящий момент проживающим в Финляндии. Торжественная церемония прошла в посольстве России в Хельсинки.

"Вы пережили ужасы блокады Ленинграда, вы самоотверженно трудились в тылу, помогая фронту. Конечно же, вам за это вечный низкий поклон", - сказал Лавров, обращаясь к ветеранам. Министр отметил, что это часть тех усилий, которые народы Советского союза приложили для разгрома фашизма, сыграв в этом историческом завоевании решающую роль.

"Конечно, мы помним о том вкладе, который внесли наши союзники во Второй мировой войне. И мы хотим сохранить тот дух, который тогда помог победить самого страшного врага", - отметил глава МИД РФ.

Он подчеркнул, что "не меньшее мужество требуется и сегодня, чтобы подняться над разногласиями ради борьбы с общими угрозами". "Таковых сегодня немало. Это и терроризм, прочие формы организованной преступности, эпидемии, многое другое", - отметил Лавров.

В этой связи глава МИД РФ напомнил об инициативе главы российского государства Владимира Путина, предложившего постоянным членам Совета Безопасности "собраться и продемонстрировать свою ответственность за те права, которыми они наделены в соответствии с Уставом ООН".