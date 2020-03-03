Глава Калуги извинился за чиновника, предложившего отправлять недовольных в "филиал ада"

ТАСС, 3 марта. Городской глава города Калуги Дмитрий Денисов извинился за руководителя управления экономики и имущественных отношений Владимира Васина, который предложил отправлять недовольных чистотой городских улиц в индийский Дели, который назвал "филиалом ада на Земле".

На заседании городской управы Васин сказал, что его удивляют люди, которые говорят, что в городе "грязно и неустроенно". Чиновник сказал, что увиденное в городе вызывает у него "тихий восторг", а всех критиков власти он посоветовал отправить в четырехдневную туристическую поездку в Дели.

"Если кого-то мы обидели этим высказыванием, то, конечно, приносим извинения. Беседа будет проведена. Понятно, что есть определенные рамки поведения, безусловно, это распространяется на публичные выступления, поэтому мы попросим его быть более сдержанным в высказываниях", - сказал Денисов.

Васина возглавил управление экономики и имущественных отношений в феврале этого года. Ранее на государственной или муниципальной службе он не состоял. Денисов уточнил, что Васина приняли на работу исключительно благодаря профессиональным качествам. По мнению городского главы, он сможет передать сотрудникам знания, а самое главное сформировать круг контагентов, чтобы повысить деловую активность в городе.