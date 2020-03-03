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Дело подозреваемого в шпионаже в пользу РФ политика передано в суд Литвы

По данным Генпрокуратуры республики, подозреваемому вменяются два эпизода

ВИЛЬНЮС, 3 марта. /ТАСС/. Дело подозреваемого в шпионаже в пользу России оппозиционного политика Альгирдаса Палецкиса передано в литовский суд. Об этом говорится в сообщении, размещенном во вторник на сайте Генеральной прокуратуры республики.

"Материалы сложного и чрезвычайно большого по объему дела направлены в суд. По делу проходят два подозреваемых - бывший лидер "Социалистического народного фронта" Альгирдас Палецкис и предприниматель Деймантас Бертаускас", - отмечается в тексте.

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Согласно данным надзорной инстанции, подозреваемым вменяются два эпизода. Один из них якобы связан со сбором по заданию российских спецслужб информации о судьях и прокурорах Литвы, которые вели дело о январских событиях 1991 года, второй - с поиском медиков, якобы согласных выдать фиктивную справку о неудовлетворительном состоянии здоровья осужденного по тому же делу гражданина РФ Юрия Меля.

Как утверждает прокуратура, по времени эти эпизоды охватывают период с февраля 2017 года по октябрь 2018 года. Палецкис находится под арестом с октября 2018 года. Он заявил, что никакой вины за собой не видит, но от дачи показаний не отказывался.

В 2004-2007 годах Палецкис был депутатом парламента, в 2007-2008 годах работал вице-мэром Вильнюса. В одном из радиоинтервью 2010 года он усомнился в официальной версии событий января 1991 года. Тогда во время политического двоевластия и стычек с применением оружия в столице погибли 14 человек. Ссылаясь на очевидцев, Палецкис заявил, что кровопролитие было спровоцировано стремившимися к власти радикалами и что при взятии под контроль телебашни в Вильнюсе "свои стреляли в своих".

Эта фраза послужила поводом для возбуждения уголовного дела по статье, предусматривающей, согласно законам Литвы, ответственность "за отрицание советской агрессии и оккупации". Палецкиса сначала оправдали, но затем наложили на него штраф в размере 3 тысяч евро. В 2014 году в номинации "Гражданская позиция" литовский оппозиционер был удостоен международной правозащитной премии "Мир без нацизма".

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