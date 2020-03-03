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Моралес выдвинут на Нобелевскую премию мира

Экс-президент Боливии успешно внедрил "социальные программы, направленные на борьбу с бедностью, неравенством, изменением климата, то есть служащие делу мира", заявил правозащитник Адольфо Перес Эскивель

ТАСС, 3 марта. Кандидатура бывшего президента Боливии Эво Моралеса выдвинута на Нобелевскую премию мира 2020 года. С соответствующей инициативой выступил во вторник аргентинский общественный деятель и правозащитник Адольфо Перес Эскивель, удостоенный награды в 1980 году.

"Для меня честь сообщить вам, что я выдвинул товарища Эво Моралеса Айму на Нобелевскую премию мира 2020 года", - написал он в Twitter. Свое решение 88-летний аргентинский правозащитник объяснил тем, что экс-глава Боливии за время своего пребывания на высшем государственном посту успешно внедрил "социальные программы, направленные на борьбу с бедностью, неравенством, изменением климата, то есть служащие делу мира".

В Боливии 20 октября 2019 года прошли президентские выборы. Согласно данным Высшего избирательного суда, большинство голосов получил Моралес, возглавляющий левое "Движение к социализму". Его главный соперник, кандидат от правых сил Карлос Меса заявил, что не признает победу оппонента в первом туре. Вслед за оглашением результатов голосования противники Моралеса организовали акции протеста, в стране начались беспорядки.

После трех недель протестов Моралес покинул свой пост, охарактеризовав ситуацию как государственный переворот. 12 декабря экс-президент прибыл в Аргентину, где получил статус беженца. Обязанности главы государства до проведения нового голосования взяла на себя второй вице-спикер Палаты сенаторов Жанин Аньес, представляющая оппозицию. Новые выборы запланированы на 3 мая.

"Эво Моралес предпочел уйти в отставку ради того, чтобы избежать столкновений [между своими сторонниками и противниками]", - подчеркнул аргентинский правозащитник в письме, адресованном Норвежскому Нобелевскому комитету. По данным боливийской газеты Deber, Перес Эскивель выдвигает кандидатуру Моралеса на эту премию уже в третий раз.

О Нобелевской премии мира

Премия мира, согласно завещанию шведского ученого, предпринимателя и филантропа Альфреда Нобеля (1833-1896), присуждается "лицу, добившемуся наибольших успехов, либо сделавшему больше других в деле сплочения народов и сокращения численности действующих армий, а также за проведение мирных конгрессов и привлечение к ним внимания". Кандидатуры на престижную награду имеют право предлагать члены Шведской академии и аналогичных учреждений других стран, профессора литературы и лингвистики, лауреаты премии предыдущих лет и председатели писательских организаций.

Согласно последней воле Нобеля, решение о присуждении премии должен принимать комитет из пяти человек, назначаемых норвежским парламентом. В него по традиции входят заслуженные деятели норвежской политики и бывшие главы партий.

Теги
Моралес, ЭвоБоливия
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