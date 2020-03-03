Конституционный суд Карелии признал незаконными условия компенсации оплаты детсадов

ПЕТРОЗАВОДСК, 3 марта. /ТАСС/. Конституционный суд Карелии по итогам проверки постановления правительства республики, регулирующего порядок выплат компенсации за оплату детского сада, признал документ нелегитимным. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе законодательного собрания Карелии.

"Рассмотрев постановление правительства Карелии, Конституционный суд Карелии 3 марта признал его не соответствующим Конституции республики. С учетом решения суда, правительству региона необходимо внести в данный документ изменения. До этого следует исходить из того, что отказывать в выплате компенсации недопустимо", - говорится в сообщении.

Республиканский закон "Об образовании" предписывает компенсировать одному из родителей часть трат на детский сад: за одного ребенка вернуть можно 20% от среднего размера платы в регионе, за второго - 50%, за третьего и последующих - 70%. Правительственное постановление, регламентирующее порядок получения льготы, позволяло районным властям отказывать родителям в социальной поддержке, если те оплачивали детский сад не самостоятельно, а за счет средств регионального материнского капитала. Он в размере 105 тыс. рублей выплачивается многодетным семьям при рождении или усыновлении третьего и последующих детей.

"Достигнута главная цель - теперь все семьи с детьми в Карелии смогут воспользоваться правом на компенсацию при оплате детского сада средствами регионального материнского капитала. Ранее компенсации были только в тех районах, где муниципальная власть шла людям навстречу", - прокомментировала решение суда депутат заксобрания Карелии Марина Гуменникова, которая вместе в вице-спикером карельского парламента Ольгой Шмаеник инициировала обращение в КС республики после жалобы одной из многодетных матерей. Теперь депутатам предстоит разработать нормативную базу, соответствующую Конституции республики.