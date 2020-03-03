В Испании зафиксирован первый случай смерти от коронавируса

МАДРИД, 3 марта. /ТАСС/. Первый случай смерти от нового коронавируса зафиксирован на территории Испании.

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Об этом сообщили во вторник власти автономного сообщества Валенсия.

"Пациент скончался 13 февраля", - говорится в Twitter департамента здравоохранения регионального правительства. Там добавили, что вирус был "обнаружен после ретроспективного исследования".

В Испании было зафиксировано более 150 случаев заражения новым коронавирусом. Больше всего заболевших было обнаружено в автономном сообществе Мадрид.