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Распространение коронавируса нового типа

Власти Чили подтвердили первый случай коронавируса в стране

Речь идет о 33-летнем враче, который ездил в Сингапур

БУЭНОС-АЙРЕС, 3 марта. /ТАСС/. Чилийские медики подтвердили первый случай заражения коронавирусом в стране. Об этом сообщил во вторник президент Чили Себастьян Пиньера.

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"Сегодня в Тальке сообщили о первом подтвержденном случае коронавируса", - сказал он в обращении, которое транслировлось в Twitter.

По словам Пиньеры, речь идет о 33-летнем враче, который ездил в Сингапур. "Под контроль будут взяты все, кто с ним общался", - отметил глава государства.

Как сообщил президент, состояние заболевшего не вызывает опасений. Он будет находиться под наблюдением врачей у себя дома.

Теги
Пиньера, СебастьянЧилиРаспространение коронавируса нового типа
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