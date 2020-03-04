В Абхазии заявили о нападении на двух журналистов

СУХУМ, 4 марта. /ТАСС/. Нападение на двух журналистов произошло в Абхазии, в связи с чем Союз журналистов страны призывает не допускать давления на представителей средств массовой информации. Об этом говорится в распространенном во вторник заявлении Союза.

"В связи с нападением на журналистов Изиду Чаниа и Ольгу Джонуа с целью воспрепятствовать их профессиональной деятельности Союз журналистов Абхазии сделал заявление. К большому сожалению, вопросы, связанные с безопасностью журналистов становятся актуальными в эти дни. Недопустимо оказание давления, нападение на журналистов, тем более физическое насилие", - говорится в сообщении.

Кроме того, в Союзе журналистов Абхазии призвали объективно и оперативно расследовать факты нарушения прав журналистов, препятствование профессиональной деятельности сотрудников СМИ.

"Союз журналистов призывает все политические силы соблюдать и уважать права журналистов на профессиональную деятельность и помнить, что безопасность журналистов является необходимым условием свободы слова и работы любого журналиста, и редакции в целом. Союз журналистов призывает всех журналистов республики оперативно, объективно и беспристрастно освещать события, происходящие в стране", - подчеркивается в сообщении.