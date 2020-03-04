Авиадоставку продуктов в отдаленные районы Чукотки будет субсидировать бюджет округа

АНАДЫРЬ, 4 марта. /ТАСС/. Доставка воздушным путем более 20 наименований продуктов питания для двух районов на востоке Чукотки - Чукотского и Провиденского - в 2020 году будет субсидироваться из средств окружного бюджета, чтобы снизить розничные цены. Об этом ТАСС рассказал глава Провиденского муниципального района Сергей Шестаков.

По данным Росстата, самым дорогим для жизни российским регионом в 2020 году по-прежнему остается Чукотский автономный округ. Например, стоимость десятка яиц в отдаленных районах округа доходит до 500 рублей, стоимость пачки молока - до 280 рублей за литр. Губернатор Чукотки Роман Копин накануне заявил о намерении снизить транспортные расходы на доставку скоропортящихся продуктов в восточные районы округа на 35%.

"Правительство округа поддерживает нас в этом вопросе каждый год, но до принятого Романом Копиным решения субсидировались расходы только на продукты, доставляемые к нам морским транспортом. Теперь, по аналогичной схеме, будут снижены расходы на доставку скоропортящейся продукции: яиц, молока, мяса, сыра, некоторых видов овощей. В этом списке 23 наименования, и жители уже в среду увидят их на прилавках магазинов", - сказал Шестаков.

Глава района добавил, что субсидированная категория продукции в торговых сетях обозначена красными ценниками. Что касается общего объема финансирования на субсидирование транспортных расходов, то этот вопрос в муниципалитете пока прорабатывается. В прошлом году на эти цели из средств окружного бюджета было выделено 74 млн рублей.

Провиденский муниципальный район ЧАО находится на востоке региона в условиях вечной мерзлоты. Расстояние до Анадыря - около 440 км.

Чукотский муниципальный район ЧАО - самый восточный район Российской Федерации. Расстояние до Анадыря - около 550 км.