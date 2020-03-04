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Самолет из Челябинска в Москву сел в Казани из-за сердечного приступа у пассажира

Мужчину доставили в лечебное учреждение

ТАСС, 4 марта. Самолет авиакомпании "Уральские авиалинии", летевший рейсом Челябинск - Москва, совершил вынужденную посадку в Казани из-за сердечного приступа у одного из пассажиров. Мужчина доставлен в лечебное учреждение, сообщили журналистам в пресс-службе авиаперевозчика.

"Наш рейс U6-609, следовавший по маршруту Челябинск - Москва, совершил вынужденную посадку в Казани по причине ухудшения самочувствия одного из пассажиров (сердечный приступ). В аэропорту Казани борт встретила скорая медицинская помощь. Пассажир, мужчина 1959 года рождения, доставлен в лечебное учреждение", - говорится в сообщении.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе Министерства здравоохранения Татарстана, состояние мужчины стабильное, он доставлен в кардиологическое отделение. При этом там не стали уточнять степень тяжести состояния мужчины.

Теги
РоссияТатарстанЧелябинская область
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