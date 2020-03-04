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СМИ: в префектуре Фукусима частично дезактивирован последний зараженный город

Жители смогут вернуться в город Футаба не раньше 2022 года

ТОКИО, 4 марта. /ТАСС/. Временный муниципалитет начал в среду работать в японском городе Футаба в префектуре Фукусима, который к настоящему времени оставался последней зоной полной принудительной эвакуации после аварии на расположенной поблизости АЭС "Фукусима-1". Сейчас в этом районе максимального радиоактивного заражения полностью очищен участок примерно в 240 га, передает информационное агентство Kyodo. Это только 5% от общей площади города Футаба.

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Возобновление работы муниципалитета носит символический характер, поскольку жители туда смогут начать возвращаться только с 2022 года. Однако на полностью очищенном участке распложена местная железнодорожная станция, которая в среду начала прием поездов. Дезактивированы также прилегающие автомобильные дороги, и теперь бывшие жители города могут свободно на временной основе посещать очищенную зону.

Японские власти в 2018 году завершили работы по дезактивации большей части районов, пострадавших в результате аварии на АЭС "Фукусима-1" весной 2011 года. В виде полностью запретной зоны тогда было решено сохранить участок площадью 369 кв. км, где остается высокий уровень радиации. Сейчас и его размеры постепенно сокращаются по мере дезактивации.

После аварии на АЭС "Фукусима-1" зараженными в той или иной степени были признаны районы общей площадью 1150 кв. км. Населению оттуда было приказано или рекомендовано эвакуироваться. В этой зоне, в частности, оказались 11 городов и поселков. Их дезактивация была в целом завершена еще к концу марта 2017 года.

Авария на АЭС "Фукусима-1" произошла в марте 2011 года, тогда в результате удара цунами на станции вышли из строя системы энергоснабжения и охлаждения. В результате в трех реакторах расплавилось ядерное топливо, которое прожгло их защитные корпуса. Это сопровождалось взрывами водорода и выбросом большого объема радиоактивных веществ, что привело к заражению прилегающих к станции районов. Отдельные пятна радиации были обнаружены и в других местах Японии.

Из прилегающих к станции зараженных районов на пике было эвакуировано по состоянию на май 2012 года почти 165 тыс. человек. После проведения дезактивации эти люди в значительной части вернулись в родные места. Однако и по сей день это не смогли или не захотели сделать более 50 тыс. человек, из которых свыше 34 тыс. живут вне пределов префектуры Фукусима.

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Япония
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