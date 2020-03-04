{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Распространение коронавируса нового типа
Обновлено 

Число заразившихся коронавирусом в Южной Корее достигло 5621

Число умерших составило 33 человека

СЕУЛ, 4 марта. /ТАСС/. Число случаев заражения новым коронавирусом в Республике Корея возросло в среду на 293, достигнув 5621. Об этом сообщил Центр контроля и профилактики заболеваний при министерстве здравоохранения страны.

На эту тему
В каких странах обнаружен новый коронавирус?

По данным ведомства, число умерших увеличилось на одного, составив 33 человека. В большинстве случаев это пожилые люди, страдавшие от других серьезных заболеваний.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухане. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее эпидемией с многочисленными очагами и чрезвычайной ситуацией международного масштаба. За пределами Китая больше всего заразившихся в Южной Корее, Иране и Италии. Всего же случаи заражения были выявлены более чем в 70 странах, включая Россию. В Китае, на который приходится основная масса заболевших, зафиксировано почти 3 тыс. летальных исходов, выздоровели почти 50 тыс. человек, число случаев заражения осталось у отметки в 80 тыс. По данным ВОЗ, за пределами КНР число заболевших превысило 10,5 тыс., свыше 160 человек умерли.

Теги
Республика КореяРаспространение коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
В Москве умер адмирал флота, ветеран Великой Отечественной войны Алексей Сорокин
Его похоронят на Федеральном военном мемориальном кладбище в Мытищах
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС