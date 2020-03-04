Число заразившихся коронавирусом в Южной Корее достигло 5621

СЕУЛ, 4 марта. /ТАСС/. Число случаев заражения новым коронавирусом в Республике Корея возросло в среду на 293, достигнув 5621. Об этом сообщил Центр контроля и профилактики заболеваний при министерстве здравоохранения страны.

По данным ведомства, число умерших увеличилось на одного, составив 33 человека. В большинстве случаев это пожилые люди, страдавшие от других серьезных заболеваний.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухане. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее эпидемией с многочисленными очагами и чрезвычайной ситуацией международного масштаба. За пределами Китая больше всего заразившихся в Южной Корее, Иране и Италии. Всего же случаи заражения были выявлены более чем в 70 странах, включая Россию. В Китае, на который приходится основная масса заболевших, зафиксировано почти 3 тыс. летальных исходов, выздоровели почти 50 тыс. человек, число случаев заражения осталось у отметки в 80 тыс. По данным ВОЗ, за пределами КНР число заболевших превысило 10,5 тыс., свыше 160 человек умерли.