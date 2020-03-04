Писатель назвал русский язык средством общения многоязычных народов Северного Кавказа

ТАСС, 4 марта. Поправка к Конституции РФ о государственном статусе русского языка отражает реалии, поскольку именно благодаря нему народы России, в том числе в регионах Северного Кавказа, могут общаться между собой беспрепятственно. Таким мнением с ТАСС поделился в четверг Герой Труда РФ, народный писатель Адыгеи, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии Исхак Машбаш.

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству 2 марта рекомендовал нижней палате поддержать предложенную президентом РФ Владимиром Путиным поправку к законопроекту об изменениях в конституции о государственном статусе русского языка как языка государствообразующего народа. Одновременно с этим комитет поддержал президентскую поправку, согласно которой "культура в Российской Федерации является уникальным наследием ее многонационального народа", она "поддерживается и охраняется государством". Помимо этого, статья 69 конституции дополняется нормой о том, "государство защищает культурную самобытность всех народов и этнических общностей Российской Федерации, гарантирует сохранение этнокультурного и языкового многообразия".

"Без русского языка мы не смогли бы общаться, он объединил народы еще давно. Например, наш Северный Кавказ - многонародный регион. Взять только один Дагестан - сколько там языков. Крачаево-Черкесия, Ингушетия, Чечня, Кабардино-Балкария, другие республики - мы не смогли бы без русского общаться должным образом", - сказал собеседник агентства.

По словам писателя, все его книги были написаны на адыго-черкесском языке и в последующем переведены на другие языки мира. "Я благодарен русскому языку. Благодарю нему многие мои произведения перевели на другие языки. Без него я не смог бы существовать как писатель", - сказал Машбаш.

Писатель отметил, что в настоящее время языки коренных народов России не ущемляются, за их сохранением и развитием следит государство. "Однако надо помнить, что именно русский язык является государствоообразующим, так и должно быть. И поправки еще раз подтвердят, что мы живем в многонациональной стране. Разные народы живут и мыслят на своем родном языке, но русский язык нас всех объединяет", - добавил он.