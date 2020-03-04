Лувр вновь открыли для посетителей

ПАРИЖ, 4 марта. /ТАСС/. Лувр, закрытый с воскресенья в связи с ситуацией с распространением коронавируса, открылся для посетителей в среду. Об этом говорится в сообщении музея.

"После многочисленных встреч с участием сотрудников Лувра, представителей профсоюзных организаций, руководства музея и врачей относительно мер противодействия коронавирусу было решено открыть музей в среду, 4 марта", - говорится в заявлении. В нем подчеркивается, что "руководство музея обязалось принять дополнительные меры к уже существующим".

"Нашим главным приоритетом является обеспечение безопасности сотрудников и посетителей", - сказал представитель администрации Лувра Максанс Ланглуа-Бертло. "В настоящее время рекомендации компетентных органов позволяют открыть музей", - подчеркнул он.

В субботу министр здравоохранения Франции Оливье Веран сообщил, что власти приняли решение отменить в стране все общественные мероприятия в закрытых помещениях с участием более 5 тыс. человек. По последним данным, число случаев заражения коронавирусом во Франции превысило 200. Всего за время эпидемии во Франции умерли четверо зараженных.