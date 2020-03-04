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Распространение коронавируса нового типа

Пекин считает некорректным называть новый коронавирус "китайским"

Как заявили в МИД Китая, эксперты продолжают работу по определению первоначального источника распространения коронавируса

ТАСС, 4 марта. Китай против того, чтобы коронавирус нового типа называли "китайским вирусом". Об этом в среду на брифинге заявил представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

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"Некоторые СМИ называют коронавирус нового типа "китайском вирусом", что мы считаем крайне безответственным, - цитирует Чжао Лицзяня сайт внешнеполитического ведомства Китая. - Мы решительно протестуем против этого".

По словам Чжао Лицзяня, эксперты продолжают работу по определению первоначального источника распространения коронавируса. Он также подчеркнул, что Всемирная организация здравоохранения назвала болезнь, вызываемую вирусом, COVID-19, не связывая ее наименование ни с какой территорией и страной. "Тот факт, что он впервые был обнаружен в Китае, не означает, что и источник его распространения находится именно здесь", - отметил представитель МИД.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухане. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее эпидемией с многочисленными очагами и чрезвычайной ситуацией международного масштаба. За пределами Китая больше всего заразившихся в Южной Корее, Иране и Италии. Всего же случаи заражения были выявлены более чем в 70 странах, включая Россию. В Китае, на который приходится основная масса заболевших, зафиксировано почти 3 тыс. летальных исходов, выздоровели почти 50 тыс. человек, число случаев заражения осталось у отметки в 80 тыс. По данным ВОЗ, за пределами КНР число заболевших превысило 10,5 тыс., свыше 160 человек умерли.

Теги
КитайРаспространение коронавируса нового типа
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