Ульяновские власти выплатили материальную помощь семье юноши, который потерял кисть в ДТП

УЛЬЯНОВСК, 4 марта. /ТАСС/. Семья подростка, пострадавшего 29 февраля в ДТП с автобусом в Ульяновской области, получила материальную помощь в размере 100 тыс. рублей на лечение и реабилитацию. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Министерства семейной, демографической политики и социального благополучия региона.

"Семье потерявшего кисть руки в ДТП подростка была направлена материальная помощь из областного бюджета в размере 100 тысяч рублей. Средства переведены на банковскую карту его матери", - сказала собеседница агентства.

Она уточнила, что это материальная помощь семье на лечение и реабилитацию в данный момент. "Отдельно будет рассмотрен вопрос помощи в протезировании. На данный момент ситуация обсуждается с несколькими клиниками", - добавили в пресс-службе.