Погода в Астрахани побила рекорд 60-летней давности по теплу

АСТРАХАНЬ, 4 марта. /ТАСС/ Погода 4 марта в Астрахани стала самой теплой за более чем 60 лет - воздух прогрелся до 17,5 градусов, сообщил ТАСС в среду ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

"Предыдущий рекорд в Астрахани был установлен в 1958 году и составил 15 градусов тепла. Сегодня уже в 10:00 по местному времени столбики термометров показывали 17,5 градусов тепла. То есть суточный рекорд дня в Астрахани обновлен", - сказал он.

Каково будет точное значение этого рекорда, будет известно после 21:00, когда будут сняты показания с максимальных термометров, уточнил Леус. По его словам, это уже второй суточный температурный рекорд в Астрахани в этом году. Первый был побит 29 января.