Астраханские медики не обнаружили коронавирус у российского экипажа моряков из Ирана

АСТРАХАНЬ, 4 марта. /ТАСС/. Результаты экспресс-тестов на коронавирус у российских моряков из Ирана оказались отрицательными, сообщил ТАСС представитель Минздрава Астраханской области Алексей Васильев.

Что известно о новом вирусе и насколько он опасен?

Пневмония в Китае. Что известно о новом вирусе и насколько он опасен?

Одного из 13 моряков ранее госпитализировали с симптомами ОРВИ. Его изолировали в отдельном боксе астраханской больницы. Члена экипажа также проверили на коронавирус.

"По моряку, которого изолировали, коронавирус на экспресс-анализе не подтвержден. По остальным тоже отрицательно", - сказал Васильев.

Судно из Ирана с российскими моряками прибыло в Астраханскую область во вторник. У одного из присутствующих на борту выявили симптомы ОРВИ. Судно закрыли на карантин, а заболевшего эвакуировали на лодке.