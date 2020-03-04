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Распространение коронавируса нового типа

Астраханские медики не обнаружили коронавирус у российского экипажа моряков из Ирана

У одного из 13 моряков были симптомы ОРВИ

АСТРАХАНЬ, 4 марта. /ТАСС/. Результаты экспресс-тестов на коронавирус у российских моряков из Ирана оказались отрицательными, сообщил ТАСС представитель Минздрава Астраханской области Алексей Васильев.

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Одного из 13 моряков ранее госпитализировали с симптомами ОРВИ. Его изолировали в отдельном боксе астраханской больницы. Члена экипажа также проверили на коронавирус.

"По моряку, которого изолировали, коронавирус на экспресс-анализе не подтвержден. По остальным тоже отрицательно", - сказал Васильев.

Судно из Ирана с российскими моряками прибыло в Астраханскую область во вторник. У одного из присутствующих на борту выявили симптомы ОРВИ. Судно закрыли на карантин, а заболевшего эвакуировали на лодке.

Теги
ИранРоссияАстраханская областьРаспространение коронавируса нового типа
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