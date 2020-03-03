Российский моряк с судна из Ирана госпитализирован с подозрением на коронавирус

АСТРАХАНЬ, 3 марта. /ТАСС/. Российский моряк с судна, прибывшего из Ирана, госпитализирован в Астрахани с подозрением на коронавирус. У других членов экипажа взяты экспресс-тесты на определение коронавируса, сообщили во вторник ТАСС в региональном минздраве.

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"Сегодня на территорию Астраханской области прибыло судно из Ирана, весь экипаж - граждане России. На борту находится экипаж - 13 человек. При проверке были выявлены признаки заболевания ОРВИ у одного из моряков. Судно в порт не швартовалось, моряк был эвакуирован на лодке и госпитализирован для обследования на инфекционные заболевания в обсервацию", - уточнили в региональном министерстве.

В ведомстве уточнили, что госпитализированный будет помещен в отдельный бокс. Судно находится на карантине.

"Данные действия являются стандартными мерами безопасности, чтобы не допустить проникновения каких-либо вирусных заболеваний на территорию России", - добавили в министерстве.

Ранее в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом сообщили, что диагноз "COVID-2019" подтвердился у приехавшего из Италии россиянина 2 марта. Как пояснили в штабе, молодой человек заболел 21 февраля. Он вернулся в Россию 23 февраля, а 27 числа обратился в поликлинику с симптомами ОРВИ, после чего его госпитализировали.