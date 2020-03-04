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Распространение коронавируса нового типа
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В Венгрии зафиксировали первые два случая заражения новым коронавирусом

Инфицированные доставлены в больницу
Описание
© EPA/PETER LAKATOS, архив

ВЕНА, 4 марта. /ТАСС/. Первые два случая заражения новым коронавирусом были зарегистрированы в среду в Венгрии. Об этом сообщает венгерское информационное агентство MTI со ссылкой на премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

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"У нас есть первый случай коронавируса, фактически это два пациента, которые были доставлены в медицинское учреждение из-за коронавирусной инфекции", - сказал Орбан в видеообращении на своей странице в Facebook. По его словам, коронавирус был выявлен у двух студентов из Ирана.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухане. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее эпидемией с многочисленными очагами и чрезвычайной ситуацией международного масштаба. За пределами Китая больше всего заразившихся в Южной Корее, Иране и Италии.

Теги
ВенгрияОрбан, ВикторРаспространение коронавируса нового типа
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