Легойда прокомментировал слова протоиерея Смирнова о воспитании девочек

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Выступление протоиерея Димитрия Смирнова не содержало призыва не пускать девочек в школу, произошло "медийное искажение" его слов. Об этом написал в своем канале в Telegram в среду председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда, комментируя реакцию в ряде СМИ на выступление протоиерея в радиоэфире.

Председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов в интервью радио "Радонеж", размещенном на сайте радиостанции, заявил, что "важнее - семилеточку научить обходиться с ребенком, а не читать и писать, что она уже и умеет". "Чего там в этой школе делать? Учиться зависти, обзыванию, скверным словам, хамству учителям? <...> А так она будет уже готовая мама, все будет уметь, воспитание происходит в процессе реальной жизни", - сказал протоиерей. Он произнес эти слова, рассказывая о знакомой ему женщине из его прихода, которая не отдала в школу одну из дочерей, так как считает, что девочка будет ей помогать с новорожденным ребенком.

"Любой может послушать эту передачу и убедиться, что батюшка рассказал конкретную историю о знакомой ему девочке из его прихода, которая, по всей видимости, находится на домашнем обучении и в семь лет уже умеет читать и писать, помогает матери сидеть с младенцем. Да, с какими-то акцентами и в этом выступлении можно спорить, но из него никак, ну никак не следует, что "протоиерей Смирнов призвал не отдавать девочек в школу" <...> Увы, благодаря непрофессионализму, безграмотности или намеренному искажению некоторых коллег читатели вышеуказанных заголовков сделают вывод, что Церковь объявила войну образованию для женщин и девочек, приковывает их к батареям и не пускает в школу", - написал Легойда

Он добавил, что "медийное искажение его [протоиерея Смирнова] слов... перешло границы", и призвал журналистов "оставаться в рамках профессии, не превращая ее в фарс".