В Словении зафиксировали первый случай заражения новым коронавирусом

ЛЮБЛЯНА, 5 марта. /ТАСС/. Первый случай заражения новым коронавирусом выявлен на территории Словении в среду. Об этом в ходе пресс-конференции сообщил исполняющий обязанности министра здравоохранения республики Алеш Шабедер.

"Инфицированный прибыл в Словению из Марокко через Италию, почувствовав недомогание, он обратился к врачу, - отметил министр. - Сейчас он изолирован в инфекционном отделении клинического центра в Любляне".

Личность зараженного не раскрывается.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухане. За пределами Китая больше всего заразившихся в Южной Корее, Иране и Италии. Всего же случаи заражения были выявлены более чем в 70 странах, включая Россию.