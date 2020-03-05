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Распространение коронавируса нового типа

В Роскосмосе заявили, что эпидемия в КНР не сказалась на работе представительства в стране

В госкорпорации уточнили, что представительство Роскосмоса в Китае осуществляет свою деятельность с учетом всех рекомендаций, предпринимаемых в рамках всеобщих усилий КНР по предотвращению распространения коронавируса

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Вспышка заболевания, вызванного новым коронавирусом, не отразилась на работе представительства Роскосмоса в Пекине, сообщили ТАСС в пресс-службе госкорпорации.

"Госкорпорация не планирует [закрывать представительство в Китае]. Работа [представительства] организована в штатном режиме с учетом всех имеющихся рекомендаций и мер", - сказали в пресс-службе, отвечая на соответствующий вопрос.

В госкорпорации уточнили, что представительство Роскосмоса в Китае осуществляет свою деятельность "с учетом всех рекомендаций и мер Народного правительства города Пекин, предпринимаемых в рамках всеобщих усилий КНР по предотвращению распространения коронавируса COVID-19".

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухане. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее эпидемией с многочисленными очагами и чрезвычайной ситуацией международного масштаба. За пределами Китая больше всего заразившихся в Южной Корее, Иране и Италии. Всего же случаи заражения были выявлены более чем в 70 странах, включая Россию. В Китае, на который приходится основная масса заболевших, зафиксировано почти 3 тыс. летальных исходов, выздоровели почти 50 тыс. человек, число случаев заражения осталось у отметки в 80 тыс. По данным ВОЗ, за пределами КНР число заболевших превысило 10,5 тыс., свыше 160 человек умерли.

Теги
КитайРаспространение коронавируса нового типа
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