В Сингапуре у пассажира прибывшего лайнера Turkish Airlines выявили коронавирус

СИНГАПУР, 5 марта. /ТАСС/. Власти Сингапура подтвердили коронавирус у одного из пассажиров самолета, прибывшего в страну из Стамбула компанией Turkish Airlines. Об этом говорится в распространенном в четверг сообщении министерства транспорта республики.

"Минздрав в среду подтвердил, что у одного из пассажиров рейса TK54 обнаружен коронавирус", - указывается в заявлении. В настоящее время "устанавливаются все, кто имел непосредственный контакт с инфицированным", подчеркнули в ведомстве.

Кроме того, в ведомстве отметили, что в связи с происшествием "принято решение не давать разрешение на вылет из Сингапура данному самолету, который должен был вернуться в Стамбул".

Минтранс совместно с Управлением гражданской авиации Сингапура поддерживает контакт с авиакомпанией и пассажирами для оказания необходимой помощи. МИД проинформировал посольство Турции о случившемся, указывается в сообщении.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухане. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее эпидемией с многочисленными очагами и чрезвычайной ситуацией международного масштаба. За пределами Китая больше всего заразившихся в Южной Корее, Иране и Италии. Всего же случаи заражения были выявлены более чем в 70 странах, включая Россию. В Китае, на который приходится основная масса заболевших, зафиксировано почти 3 тыс. летальных исходов, выздоровели почти 50 тыс. человек, число случаев заражения осталось у отметки в 80 тыс. По данным ВОЗ, за пределами КНР число заболевших достигло почти 12,7 тыс., свыше 210 человек умерли. В Сингапуре новым коронавирусом заразились более 100 человек.