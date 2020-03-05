В Грузии выявили четвертый случай заражения коронавирусом

ТБИЛИСИ, 5 марта. /ТАСС/. Грузинские медики диагностировали четвертый случай заражения новым коронавирусом в стране. Об этом заявил в четверг на брифинге директор Национального центра по контролю над заболеваниями и общественного здоровья Минздрава Грузии Амиран Гамкрелидзе.

"Последний случай (заражения вирусом - прим. ТАСС) связан с путешествием в Италию. Это гражданин Грузии, который прибыл в Грузию в воскресенье, якобы без симптомов, однако позже у него поднялась температура, и он сам обратился в больницу", - сказал Гамкрелидзе.

До этого случая в стране было зафиксировано три случая заражения коронавирусом. Все трое инфицированных являются гражданами республики. На карантине находятся 144 человека.