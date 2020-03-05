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Распространение коронавируса нового типа

Китай призвал отменить санкции против Ирана на фоне борьбы с коронавирусом

Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь подчеркнул необходимость этой меры в "критически важное время"

ПЕКИН, 5 марта. /ТАСС/. Правительство Китая призывает страны, которые ранее ввели санкции в отношении Ирана, отменить их, чтобы не мешать реализации мер по борьбе с эпидемией, реализуемых этой страной и международным сообществом. Об этом заявил в четверг на брифинге официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

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"Мы призываем международное сообщество усилить сотрудничество с Ираном для отстаивания международного здравоохранения и безопасности. Хочу подчеркнуть, что в это критически важное время, когда правительство и народ Ирана ведут борьбу с эпидемией, реализация односторонних санкций будет только ухудшать обстановку, а также идет вразрез с гуманитарным духом", - добавил он. "Китай призывает соответствующие стороны немедленно снять санкции с Ирана, чтобы избежать создания препятствий усилиям этой страны и международного сообщества в борьбе с эпидемией", - резюмировал официальный представитель внешнеполитического ведомства.

Представитель МИД КНР также отметил, что Китай следит за ситуацией с распространением коронавируса в Иране, предоставил этой стране медицинскую помощь, в том числе наборы для тестирования и экспертную поддержку.

2 марта советник иранского президента Хесамеддин Ашена заявил о том, что США должны снять санкции в отношении Тегерана, которые мешают стране бороться с распространением коронавируса.

8 мая 2018 года США вышли из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе и ввели в отношении исламской республики ряд экономических санкций, добиваясь, в частности, полной остановки ее нефтяного экспорта. Также под давлением Вашингтона Тегеран был отключен от системы международных расчетов SWIFT, что серьезно затруднило финансовые взаимоотношения иранского бизнеса с иностранными партнерами.

Теги
ИранКитайРаспространение коронавируса нового типа
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