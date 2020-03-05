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Песков заявил, что Россия старается создать условия для талантливых специалистов

При этом представитель Кремля подчеркнул, что в нынешней России удержание молодежи в стране советскими методами невозможно

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что отъезд молодых людей на работу из России в другие страны следует расценивать, как "обычный круговорот", поскольку молодежи любой страны присуща мобильность.

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Отвечая на вопросы журналистов в четверг, представитель Кремля прокомментировал высказывания президента РФ Владимира Путина в интервью ТАСС, в котором глава государства заверил, что власти будут создавать все условия для самореализации хороших специалистов в России.

Говоря о мерах, которые предпринимает государство для сохранения специалистов, Песков назвал "создание атмосферы, при которой бизнес создает новые рабочие места, реализацию программы поддержки малого и среднего бизнеса, который должен составлять костяк экономики, как это должно быть в здоровой экономике, развитие различных программ, грантов, программ поддержки перспективной молодежи, наиболее талантливой молодежи, ученых, выделение грантов для лабораторий, на которые ученые возвращаются".

"Те, кто предпочел какое-то время поработать за границей, таким образом получают возможность вернуться обратно", - уточнил представитель Кремля, отметив, что многие россияне, уезжавшие на работу на границу, возвращаются. "Какая-то молодежь во всех странах мира хочет уехать, какая-то хочет остаться. Если молодежь уезжает, это совершенно не нужно воспринимать со знаком "минус": кто-то уезжает, кто-то возвращается", - подчеркнул Песков.

Он напомнил о словах Путина о том, что едут туда, где лучшие условия. "В какой-то момент лучше в каком-то месте, в какой-то определенной стране работать по профилю, за этим наступает момент, когда человек видит для себя более выгодным возвращение в Россию", - отметил представитель Кремля. По его оценке, "это обычный круговорот, это происходит во всех странах мира абсолютно". Поэтому президент и говорил о задаче делать так, чтобы в самых различных областях в России были наиболее выгодные условия, пояснил пресс-секретарь.

При этом Песков подчеркнул, что в нынешней России удержание молодежи в стране советскими методами невозможно. Он уверен, что в России "очень много" талантливых людей, которых можно сравнить с американским предпринимателем Илоном Маском.

Теги
РоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
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