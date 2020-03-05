Госдума ввела проверки на полиграфе для кандидатов на службу в Росгвардию

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании в четверг приняла в третьем чтении законопроект, которым предлагается ввести обязательную проверку на полиграфе при поступлении на службу в Росгвардию.

Согласно тексту, для граждан РФ, поступающих на военную службу, федеральную государственную гражданскую службу или работу в войска Национальной гвардии, для военнослужащих и лиц гражданского персонала войск Росгвардии вводится обязанность по прохождению проверок с применением полиграфа. Отказ от такой проверки будет являться основанием для отказа в приеме на службу или для увольнения.

Обязательное прохождение проверки всеми действующими сотрудниками сразу после вступления в силу закона не предусмотрено. При этом действующие сотрудники будут проходить проверку на полиграфе при выдвижении на вышестоящую должность вне зависимости от звания.

Как заявил ранее один из авторов закона, глава думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев, "проверка, в том числе с использованием полиграфа, позволит более тщательно отбирать кандидатов на службу в войсках Национальной гвардии России". По его словам, такие проверки будут играть важную роль "для профилактики коррупции и для выявления противоправных действий со стороны личного состава".

Аналогичные нормы уже действуют в других спецслужбах РФ, в частности в ФСБ.