В "Одноклассниках" появилась лента новостей о новом коронавирусе

В "Одноклассниках" появилась отдельная лента новостей, посвященная коронавирусу COVID-19. Как сообщили в пресс-службе соцсети, в ленту будут попадать только публикации Минздрава и официальных групп общественно-политических и новостных СМИ.

Основу работы нового сервиса составляют машинное обучение и алгоритмы обработки естественных языков. Сервис автоматически определяет, относится ли публикация к теме коронавируса, после чего размещает ее в ленте.

В списке групп, чьи публикации попадают в ленту - порядка 150 источников, в числе которых ТАСС, РБК, "Интерфакс", "Первый канал", "Ведомости", "Дождь" и TJournal.

"Мы решили создать инструмент, который удовлетворит интерес пользователей к этой теме и при этом обеспечит их информацией из разных источников", - отметил руководитель соцсети Антон Федчин.

Также при первом входе в новый раздел все пользователи увидят рекомендации от Минздрава в формате инфографики. Кроме того, о последних новостях по теме пользователи также смогут узнать из своей основной ленты в "Одноклассниках".

Лента новостей о коронавирусе доступна в разделе "Рекомендации" в десктопной и мобильной версиях соцсети, а также в приложениях ОК на iOS и Android.