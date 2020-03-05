Минздрав оценил состояние кандидата в президенты Абхазии Бжании

СУХУМ, 5 марта. /ТАСС/. Кандидат в президенты Абхазии Аслан Бжания, госпитализированный в краснодарскую клинику, находится в удовлетворительном состоянии, сообщили в четверг в Министерстве здравоохранения и соцобеспечения республики.

"Министерство здравоохранения Российской Федерации 5 марта в ответ на официальный запрос Министерства здравоохранения и социального обеспечения Абхазии о состоянии здоровья кандидата в президенты Абхазии Аслана Бжании проинформировало, что общее состояние пациента оценивается как удовлетворительное. Показатели гемодинамики стабильны, отмечается положительная динамика. Пациенту проводятся необходимые лечебно-диагностические мероприятия, он получает соответствующую лекарственную терапию", - говорится в сообщении пресс-службы абхазского Минздрава.

Выборы президента Абхазии назначены на 22 марта. На высший пост в республике претендуют три кандидата - министр экономики Адгур Ардзинба, бывший глава МВД Леонид Дзапшба и оппозиционер, депутат парламентаАслан Бжания, который 2 марта из-за ухудшения самочувствия во время возвращения из Москвы в Сухум был госпитализирован в Сочи и доставлен в Краснодарскую краевую больницу № 1. Врачи поставили диагноз "двусторонняя полисегментарная пневмония".