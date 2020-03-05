В Японии число заразившихся коронавирусом превысило 1050

ТОКИО, 5 марта. /ТАСС/. Число случаев заражения новым коронавирусом в Японии за последние сутки увечилось более чем на 30 и достигло 1056. Такие данные приводит в четверг министерство здравоохранения, труда и благосостояния страны.

Шесть новых пациентов с таким диагнозом поступили в больницы Токио, среди них двое детей. Также по семь случаев заражения за последний день зафиксировано в крупных городах Осака и Нагоя.

Около 60 заболевших по всей стране находятся в тяжелом состоянии. Выздоровели 248. Число жертв коронавируса в Японии не изменилось и составляет 12 человек.

Министерство скорректировало данные по круизному лайнеру Diamond Princess ("Даймонд принсесс"). По его информации, было выявлено не 706 зараженных среди пассажиров и членов экипажа, а 696.