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Сокращение населения и слабая инфраструктура названы одними из угроз России в Арктике

Также к числу угроз отнесены наращивание иностранными государствами военного присутствия в Арктике и низкие темпы геологического изучения перспективных минерально-сырьевых центров

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Основными угрозами национальной безопасности России в Арктике являются наращивание в регионе военного присутствия иностранными государствами, сокращение населения, слабая инфраструктура, следует из опубликованного в четверг указа президента России об основах государственной политики РФ в Арктике до 2035 года.

"Наращивание иностранными государствами военного присутствия в Арктике и возрастание конфликтного потенциала в регионе, дискредитация деятельности РФ в Арктике", - перечислены вызовы в документе.

К их числу также отнесены попытки ряда государств пересмотреть базовые положения международных договоров и незавершенность международного правового разграничения морских пространств в Арктике.

Также отмечается сокращение численности населения Арктической зоны РФ, низкий уровень развития социальной, транспортной и информационно-коммуникационной инфраструктуры сухопутных территорий Арктической зоны России, в том числе в местах традиционного проживания малочисленных народов.

В числе других угроз также названа неготовность системы мониторинга окружающей среды, низкие темпы геологического изучения перспективных минерально-сырьевых центров, отсутствие системы господдержки, которая бы помогала снижать издержки при реализации экономических проектов. Угрозами также являются несоблюдение сроков создания инфраструктуры Севморпути, низкие темпы создания транспортных средств для работы в условиях Арктики.

Основы государственной политики в Арктике на период до 2020 года определялись документом, который был утвержден в 2008 году Дмитрием Медведевым, возглавлявшим страну на тот момент. В нем были изложены главные цели, основные задачи, стратегические приоритеты и механизмы реализации государственной политики РФ в Арктике, а также система мер стратегического планирования социально-экономического развития Арктической зоны РФ и обеспечения национальной безопасности России.

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