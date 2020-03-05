Лукашенко вручил Матвиенко орден Франциска Скорины

МИНСК, 5 марта. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко вручил орден Франциска Скорины председателю Совета Федерации Федерального собрания РФ Валентине Матвиенко. Встреча состоялась в четверг во Дворце Независимости в Минске, передает корреспондент ТАСС.

Указ о награждении был подписан еще весной 2019 года в преддверии юбилея Матвиенко. Она удостоена ордена Франциска Скорины "за значительный личный вклад в укрепление дружественных отношений и развитие сотрудничества между Белоруссией и Россией". "Мы хотели, чтобы это было, насколько это возможно, торжественно и по-родному", - сказал Лукашенко.

Со своей стороны Матвиенко отметила, что вручение такого ордена ко многому обязывает, и это очень дорогая для нее награда. "Я с особо теплыми чувствами всегда к вам приезжаю и уезжаю, зарядившись этой теплотой", - сказала она, поблагодарив Лукашенко за приглашение посетить республику.

Матвиенко назвала замечательной свою программу визита в Белоруссию, в ходе которого она, в частности, посетила храм-памятник в честь Всех Святых в Минске. "Я привезла капсулу со ржевской землей. Вы знаете, подо Ржевом была самая кровопролитная и протяженная битва [во время Великой Отечественной войны]. Трогательная была церемония [закладки капсулы в нишу крипты]. Я рада, что часть этой земли, политая кровью и русских, и белорусов, и других народов, будет храниться в вашем храме, особенно это важно в год 75-летия Победы", - сказала Матвиенко.

Она отметила, что восхищена этим храмом. "Он сам по себе замечательный, красивый. Но это совместили с залом памяти - для молодежи, для детей, для всех нас, чтобы мы могли прийти поклониться", - подчеркнула председатель Совфеда.

В свою очередь Лукашенко отметил, что очень рад приезду Матвиенко в Белоруссию. "Мы с Натальей Ивановной [Кочановой, спикером верхней палаты белорусского парламента] давно вас ждали, готовились, как вас тут лучше, по-домашнему, встретить", - добавил президент. Он подарил своей гостье икону Святой Валентины Минской, а также книгу рецептов белорусской кухни.