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Главу организации русскоязычной молодежи Клайпеды арестовали на три месяца

Такое решение принято в рамках досудебного расследования по факту шпионажа

ВИЛЬНЮС, 5 марта. /ТАСС/. Руководитель организации русскоязычной молодежи Клайпеды "Ювенис" Алексей Грейчюс арестован на три месяца в рамках досудебного расследования по факту шпионажа. Об этом сообщил в четверг ТАСС экс-депутат Клайпедского горсовета Вячеслав Титов.

"Грейчюс, во вторник задержанный полицией на двое суток, остается под стражей. Его арестовали на три месяца", - сказал Титов. О применении такой меры он узнал от близких Грейчюса. "Они хотели передать ему какие-то вещи, но получили в этой просьбе отказ и были информированы об аресте", - уточнил Титов.

По его словам, это, скорее всего, произошло по указке свыше. "Все шло к тому, что после задержания Грейчюса освободят, но, вероятно, поступило указание об аресте", - сказал Титов. По его мнению, Грейчюс теперь может повторить судьбу оппозиционного политика Альгирдаса Палецкиса, который подозревается в шпионаже якобы в пользу России и находится под стражей с октября 2018 года. "Такая у нас система правоохраны, готовая сломать человека, и доказательства для этого не нужны. Власти пытаются запугать русских общественников", - утверждал Титов.

Грейчюс неоднократно был в числе организаторов празднования в Клайпеде Дня Победы, годовщин освобождения города. К 70-летию этого события в 2015 году "Ювенис" издал и передал в библиотеки школ Клайпеды брошюру, посвященную освобождению города-порта.

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Литва
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